Rus senatör: Rusya ve Türkiye liderlerinin İdlib anlaşması iyimserlik sağlıyor

Rus Senatör Konstantin Kosaçev, Rusya lideri Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib konusunda varmış oldukları anlaşmanın yeni krizlerin yaşanmayacağına dair garanti vermese de iyimserlik sağladığını belirtti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Rusya lideri Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İdlib konusunda varmış oldukları anlaşmanın yeni krizlerin yaşanmayacağına dair garanti vermese de iyimserliğe neden olduğunu ifade etti.

Liderlerin bugün Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşmeden çıkan anlaşmayı Facebook sayfasından değerlendiren Kosaçev, şu ifadeleri paylaştı:

“Rusya ve Türkiye liderlerinin 2018’de İdlib gerginliği azaltma bölgesi ile ilgili varmış oldukları mutabakatın tamamıyla uygulamaya geçirilmesinin farklı bir alternatifi yok. Bugün o mutabakatı geliştirir nitelikte yeni bir belge ortaya çıktı. Yeni krizlerin yaşanmayacağını garanti etmese de iyimserlik sağlıyor. Zira Şark ince işlerle bilinir, ince olan yerlerde ise sıklıkla kopma olur. Özellikle de, Doğu’dan uzak olan güçler de dahil olmak üzere, bu konuyla ilgilenen birçok odak varsa.”

Putin ve Erdoğan’ın bugün Moskova’da bir araya geldikleri zirve sonrasında Erdoğan, İdlib'de bu geceden itibaren ateşkes başlayacağını duyurmuştu.