Rus Senatör: Rusya ile Türkiye'nin uzaklaşmasını isteyen ABD, Suriye'de sürecin dışında kalıyor

Twitter’dan açıklama yapan Puşkov’a göre, dün Moskova’da gerçekleştirilen görüşmeler, Ankara’nın Moskova ile ilişkilerin bozulmasını istemediğini ortaya koydu.
Переговоры Путина и Эрдогана подтвердили: Россия и Турция являются главными странами, от которых зависит будущее Сирии. США остаются на обочине процесса, надеясь на переориентацию Анкары на Вашингтон. Но непохоже, чтобы Эрдоган захотел прекратить особые отношения с Москвой.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 5, 2020
Puşkov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeler şunu doğruladı: Rusya ve Türkiye, Suriye’nin geleceğinin bağlı olduğu başlıca iki ülke. ABD, Ankara’nın yönünü Washington’a çevirmesini umarak, sürecin dışında kalıyor” ifadelerini kullandı.
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