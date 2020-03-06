Rus Senatör: Rusya ile Türkiye'nin uzaklaşmasını isteyen ABD, Suriye'de sürecin dışında kalıyor

Rus Senatör Aleksey Puşkov, ABD’nin Rusya ile Türkiye arasında Suriye krizinin çözümüne yönelik işbirliğinin sona ermesini umduğunu, ancak sürecin dışında kaldığını ifade etti.

Twitter’dan açıklama yapan Puşkov’a göre, dün Moskova’da gerçekleştirilen görüşmeler, Ankara’nın Moskova ile ilişkilerin bozulmasını istemediğini ortaya koydu.

Переговоры Путина и Эрдогана подтвердили: Россия и Турция являются главными странами, от которых зависит будущее Сирии. США остаются на обочине процесса, надеясь на переориентацию Анкары на Вашингтон. Но непохоже, чтобы Эрдоган захотел прекратить особые отношения с Москвой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 5, 2020

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Puşkov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeler şunu doğruladı: Rusya ve Türkiye, Suriye’nin geleceğinin bağlı olduğu başlıca iki ülke. ABD, Ankara’nın yönünü Washington’a çevirmesini umarak, sürecin dışında kalıyor” ifadelerini kullandı.