Rusya, BMGK'ya Putin-Erdoğan zirvesinin sonuçları hakkında bilgi verecek

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Sözcüsü Fyodor Strjijovskiy, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi toplantısında dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan zirvenin sonuçlarını anlatacağını belirtti.

Rus basınına konuşan Strjijovskiy, BMGK toplantısının Rusya'nın talebi üzerine kapalı kapılar ardında yapılacağını ve toplantıda Moskova'daki Rus-Türk müzakerelerinin sonuçlarının ele alınacağını ifade etti.

Putin ve Erdoğan, dün Moskova'da yaklaşık 6 saat süren bir zirve gerçekleştirmiş ve görüşmeler sonucunda varılan anlaşma uyarınca gece 00.01 itibarıyla İdlib'de askeri faaliyetler durdurulmuştu.