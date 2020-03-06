Putin, Esad'a Erdoğan'la yaptıkları anlaşma hakkında bilgi verdi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Esad telefon görüşmesi yaptı. Mevkidaşına dün Moskova'da Erdoğan'la vardıkları anlaşmalar hakkında bilgi veren Putin, bunların uygulanmasının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde istikrarın tesis edilmesini sağlayacağının altını çizdi.

Rus ve Türk liderlerin görüşmelerinden çıkan sonuçları çok olumlu bulduğunu söyleyen Esad da, terör örgütleriyle mücadele alanındaki desteği ve Suriye'nin egemenliğiyle toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çabaları nedeniyle Putin'e minnettarlığını ifade etti.

Putin ve Erdoğan, dün Moskova'da yaklaşık 6 saat süren bir zirve gerçekleştirmiş ve görüşmeler sonucunda varılan anlaşma uyarınca gece 00.01 itibarıyla İdlib'de askeri faaliyetler durdurulmuştu.