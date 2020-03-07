Rospotrebnadzor: Rusya'da şu ana dek toplam 10 koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya'da şu ana dek toplam 10 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaydedildiğini açıkladı.

Rusya'da koronavirüsle ilgili durum hakkında bir açıklama yayınlayan Rospotrebnadzor, "Bugüne dek 10 vaka kaydedildi. 2'si Çin vatandaşlarında, 7'si İtalya'dan dönen Rus vatandaşlarında, 1'i de İtalyan vatandaşında tespit edildi" dedi.

İyileşen 2 Çin vatandaşının tahliye edildiğini belirten Rospotrebnadzor, Diamond Princess cruise gemisinden tahliye edilen 3 Rus vatandaşının tedavisine devam edildiğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da koronavirüsle ilgili durumun kritik düzeyde olmadığını ifade etmişti.

1 Rus vatandaşı taburcu edildi

Bu arada başkent Moskova'da koronavirüs vakalarının izlenmesi için kurulan merkezden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre, koronavirüs teşhisi koyulan Rus vatandaşı David Berov iyileşti ve taburcu edildi.