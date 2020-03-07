Zaharova: NATO, Defender Europe 2020 tatbikatıyla Rusya'nın batı sınırında 'saldırgan güç' topluyor

Nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirilmesi planlanan tatbikat hakkında bakanlığın sitesinden yazılı açıklama yapan Zaharova, 20 binden fazla ABD askeri ile binlerde askeri teçhizatın katılacağı tatbikatın Soğuk Savaş'tan sonraki en büyük tatbikat olacağına dikkat çekti.

NATO ve Washington'un bu tatbikatlardaki potansiyel düşmanın Rusya olduğunu saklamadığını ve 5 Mart'taki açıklamasında "Tatbikatın amacı, 'kötü tutumunu' değiştirmesi için Rusya'ya bir sinyal göndermek" diyen ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in bunu kanıtladığını kaydeden Zaharova, Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini, NATO'nun ise Rusya sınırlarında 'saldırgan güç' topladığını vurguladı.

Rusya'nın bu tür tatbikatlar nedeniyle dış politikasında değişiklik yapmayacağının altını çizen Zaharova, "Tarihte, birçok ülke silaha sarılarak Rusya'yı tehdit etme girişiminde bulundu. Tüm bu girişimler başarısızlıkla sonuçlandı" dedi.

Zaharova, Rusya'nın ABD ve NATO'nun saldırgan eğilimlerini askeri yapılanmasında dikkate alacağını da belirterek, NATO ülkelerine yalnızca uluslararası gerilimi tırmandırmaya hizmet eden saldırgan eylemlerinin sonuçları üzerine düşünme tavsiyesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önceki bir röportajında Moskova'nın NATO tarafından düzenleyecek Defender Europe 2020 tatbikatına nasıl yaklaştığı sorusu üzerine "Elbette karşılık vereceğiz. Büyük endişe yaratan bu süreçleri görmezden gelemeyiz ancak gereksiz risk oluşturmayacak şekilde karşılık vereceğiz" demişti.