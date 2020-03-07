Rusya'da 4 yeni koronavirüs vakası daha görüldü

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Yeni Koronavirüs Enfeksiyonu Önleme ve Mücadele Merkezi, Rusya'da 4 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası daha tespit edildiğini duyurdu. Ülkedeki toplam koronavirüs vakaları 14'e yükselmiş oldu.

Merkezden yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Lipetsk kentinde 3, St. Petersburg kentinde ise 1 kişide yeni tip koronavirüs tanısı konuldu.

Merkez, koronavirüs rastlanan 4 kişinin de son iki hafta içinde İtalya'yı ziyaret ettiğine dikkat çekti.

Tanı konulan hastaların temasta bulunduğu kişilerin tespit edildiğini de belirten merkez, bu kişilerin tıbbi müşahede altına alındığını bildirdi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), bugün Rusya'da şu ana dek toplam 10 yeni tip koronavirüs vakası kaydedildiğini açıklamıştı. Son verilerle birlikte bu sayı 14'e yükseldi.