Rus Dışişleri, Lavrov'un Erdoğan'a ne dediğini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da gerçekleşen zirve sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen konuşmaya dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.