Rus Dışişleri, Lavrov'un Erdoğan'a ne dediğini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak; Moskova'da gerçekleşen Türkiye-Rusya zirvesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen konuşmanın bazı yayın organlarında 'yanlış anlaşılarak' paylaşıldığını bildirdi.
We noticed that the Turkish media @YolTV wrongly understood words of Russian Foreign Minister S.Lavrov. In the video one can clearly hear that the Minister says «I love your tie» pic.twitter.com/VUsVoMwSVE— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 7, 2020
Yol TV'nin haberini alıntılayan bakanlık, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''I love your tie'' (Kravatına bayıldım) dediğini belirtti.
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