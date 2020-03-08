Aeroflot Moskova-Tahran seferlerini haftada bire düşürüyor

Internet sitesinde konuya ilişkin açıklama yapan Aeroflot, yarından itibaren Moskova-Tahran istikametindeki seferlerini haftada bire düşürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, “Aeroflot, 8 Mart’tan itibaren Şeremetyevo-Tahran-Şeremetyevo uçuşlarının sıklığını haftada bir olacak şekilde kısıtlayacak, söz konusu uçuş pazar günleri yapılacak” denildi.

Daha önce Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Rusya ile İran arasındaki uçak seferlerinin askıya alınacağını, Rus Aeroflot ile İranlı Mahan Air şirketlerinin kısıtlamanın kapsamı dışında tutulacağını açıklamıştı.

Aeroflot’un daha önce Tahran’a her gün sefer düzenlediği biliniyor.

Şirketin açıklamasında bu güzergah için daha önce satın alınan uçak biletlerinin en geç 31 Mayıs 2020 olmak üzere cezasız olarak herhangi bir tarihe aktarılabileceği belirtiliyor.

Son verilere göre koronavirüs İran'da 5 bin 823 kişiye bulaştı ve şimdiye kadar 145 kişinin hayatına mal oldu, 1.669 kişi ise tedavi edildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün halka seslenerek koronavirüs nedeniyle vatandaşları gereksiz seyahatlerden kaçınmaya ve dikkatli olmaya çağırdı.