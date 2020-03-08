Rusya’ya ait iki Tu-142 uçağı NATO tatbikatı öncesinde Norveç Denizi’nin üzerinde uçuş gerçekleştirdi

Rusya Kuzey Filosu’na ait iki Tu-142 deniz keşif uçağının NATO’nun önümüzdeki pazartesi Norveç’te başlatacağı tatbikat öncesinde Atlantik Okyanusu ve Norveç Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

Kuzey Filo basın dairesinden yapılan açıklamada, iki Tu-142 deniz keşif, istihbarat ve karakol uçağının Atlantik Okyanusu ve Norveç Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Bugün Kuzey Filo’ya ait iki T-142 anti-denizaltı uçağının mürettebatı Atlantik Okyanusu’nun kuzeyinde uçuş görevleri icra etti” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca uçuşların hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyularak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Uçuşun Barentz, Norveç ve Kuzey denizleri ile Atlantik Okyanusu’nun tarafsız hava sahasında gerçekleştiği, Norveç Denizi’nin güneyinde uçaklara havada yakıt takviyesi yapıldığı, Tu-142’lerin toplam uçuş süresinin 15 saatten fazla sürdüğü aktarıldı.