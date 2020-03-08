Putin'den Dünya Kadınlar Günü tebriği: Bütün kalbinizle sevme ve derinden empati kurma yeteneğiniz inanılmaz

Kadınların evdeki konforu korumanın yanı sıra iş ve eğitim hayatında önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayan Putin, aynı zamanda büyüleyici, güzel ve kadınsı kalmayı başardıklarını söyledi.

Putin şu ifadeleri kullandı: "Bu bayram her zaman neşe, çiçek, hediye ve samimi duygularla dolu. Annelerimizi, eşlerimizi, kızlarımızı, kız arkadaşlarımızı, iş arkadaşlarımızı tebrik etmek; sizlere hayranlığımızı ve sevgimizi, saygı ve şükranlarımızı sunmak ve siz sevgili kadınlarımızın dünyanın en iyileri olduğunu dile getirmek için sabırsızlanıyoruz."

Kendini anneliğe adayan, dünyaya yeni ve eşsiz bir hayat veren, çocukları yetiştiren, onlara bakan ve onlara tüm sevgilerini veren tüm kadınlara özel şükranlarını sunduğunu belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün kalbinizle sevme, derinden empati kurma yeteneğiniz inanılmaz. Kızların annelerinden hayata, ailelerine ve gelecekteki çocuklarına nasıl yaklaşacaklarını öğrenmeleri çok önemli."