Rusya’da üç koronavirüs vakası daha

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi, ülkede üç yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

"Rusya’da son 24 saatte Kaliningrad, Belgorod ve Moskova’da birer yeni enfeksiyon vakası tespit edildi" açıklamasını yapan Koronavirüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi, vakalarla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

"Epidemiyolojik araştırmalara göre üç yeni vakanın da son iki hafta içinde İtalya’yı ziyaret ettikleri belirlendi."

"Kendileri hastanede karantina altına alındı."

Rusya'da 15 koronavirüs vakası saptanmıştı.