Tu-142 uçaklarının Kuzey Buz Okyanusu üzerindeki uçuşları görüntülendi

Rus Zvezda televizyonu, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait iki Tu-142 deniz keşif uçağının Kuzey Buz Okyanusu’nun üzerinde yaptıkları tatbikatın videosunu yayınladı.

Rusya Kuzey Filosu’na ait iki Tu-142 deniz keşif, istihbarat ve karakol uçağının kıyıdan uzak deniz bölgesindeki görevlerini icra ederek, Kuzey Filo’ya ait MiG-31 avcı uçaklarına yakıt ikmalinde bulunduğu bildirildi.

Manevralar sırasında uçaklar ayrıca İl-78 tanker uçağından yakıt ikmali gerçekleştirdi.

Uçuş 10 bin kilometrelik güzergahta gerçekleşti, 13 saatten fazla sürdü

Uçuşun yaklaşık 10 bin kilometrelik güzergah üzerinde Barentz, Norveç ve Kuzey denizleri ile Atlantik Okyanusu’nun tarafsız hava sahasında gerçekleştiği, Tu-142’lerin toplam uçuş süresinin 13 saatten fazla sürdüğü aktarıldı.

Eurofighter Typhoon'lar refakat etti

Tu-142 uçaklarına bir süre İngiliz Eurofighter Typhoon tipi avcı uçakları refakat etti. Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Rus uçaklarının ‘İngiliz hava sahasına girmedikleri’, ancak ‘Britanya’nın çıkar bölgesine’ yaklaştıkları kaydedildi.