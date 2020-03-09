Zaharova: Rus elçi Yerhov karşıtı kampanyadan Türk taraflı sorumlu

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e demeç veren Rusya Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Gerek sosyal medyada gerekse diplomatik temsilcilik önündeki gösteriler sırasında ortaya koyulan saldırganlığın ve tehdidin yasa dışı olduğunu meslektaşlarımız da dahil herkese hatırlatmak isterim. Bu nedenle, kamu bilincinin pompalanmasında yer alan ve bu saldırgan sloganlarla uğraşan güçler bu kampanyanın gidişatından ve sonuçlarından Türk tarafının sorumlu olduğunu anlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Mevcut durumda planlı bir kampanyadan söz etmek için gerekçeleri bulunduğunu kaydeden Zaharova, "Bunun ardında kimlerin olduğunu kesin olarak söyleyemem ancak bunun kurgulandığını hissediyorum. Bunun çok tehlikeli bir eğilim olduğunun çok iyi anlaşılması gerekiyor ve bu konuda Ankara'ya çağrıda bulunuyorum. Galeyana getirmek kolay ancak sakinleştirmek zordur" dedi.

Zaharova, eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un trajik ölümünü anımsatıp davaya ilişkin mahkeme kararının henüz bulunmadığına dikkat çekerek, "Bu nedenle, bu trajediden her gün söz edilirken insanlarda özellikle saldırganlık duygusu uyandırmak ve bu tür duyguları kışkırtmak son derece tehlikeli" diye ekledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, geçen ay Sputnik'e verdiği demeçte Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak sosyal medyada çılgınlık yaşandığını kaydederek "İstemeden bazı yorumları okuyacağım. 'Hayatınıza veda edin', 'Arkanızdan kimse ağlamayacak', 'Yanmanızın zamanı geldi' ve benzeri. Tüm bunlar 5 yıl önce de medya ve sosyal ağlarda yaşanmıştı. Sebep İdlib değil, Halep’ti. Sonuç? Uçak krizi ve Büyükelçi Karlov’un haince suikasta uğraması. Bu arada ben de doğrudan tehditler alıyorum. Gerçekten kimse geçmişten ders çıkarmıyor mu?" demişti.