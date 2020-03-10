Rusya parlamentosu ikinci oturumda anayasa değişikliği taslağını kabul etti

Tasarı hazırlanırken, Duma’nın Mevzuat Komitesi, tüm fraksiyonlardan 400 civarında değişiklik teklifi almıştı. Yaklaşık 200’ü işleme alınırken, 175’inin reddedilmesi tavsiye edilmişti.
Anayasa değişiklikleri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak ayı sonu Duma’ya anayasa değişikliği tasarısını sunmuştu. Değişiklikler, anayasal sistemin temelleri ile insan ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini kapsayan hükümlerin geliştirilmesini amaçlıyor. Duma, ilk oturumda taslağa onay vermişti. Bugün, ikinci oturum gerçekleşti.
Anayasa değişikliği halk oylaması, 22 Nisan’da yapılacak.
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