Kremlin Sözcüsü Peskov: Moskova ve Riyad petrol konusunda uzlaşabilir

Moskova ve Riyad arasındaki anlaşmazlık nedeniyle piyasalar hareketli günler geçirirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a basın toplantısında iki başkent arasında uzlaşma olasığı bulunup bulunmadığı soruldu.

Peskov, "Bu olasılığı hiç kimse dışlamıyor, Enerji Bakanı Aleksandr Novak da bunu ifade etti" yanıtını verdi.

Rusya ile Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde ek kesinti konusunda uzlaşamaması sonucu fiyatların son 4 yılın en dibine inmiş ve yüzde 30 oranındaki düşüş, 1991 Körfez Savaşı'nın başlangıcından beri bir günde yaşanan en büyük düşüş olmuştu.

Aleksandr Novak, "Rusya tarafı, koronavirüsün küresel ekonomi ve petrol talebine olan etkisini daha iyi anlayabilmek için anlaşmanın mevcut koşullarda en az ikinci çeyreğin sonuna kadar uzatılmasını teklif etti. Buna rağmen OPEC partnerleri petrol üretimini artırma ve piyasadaki pay için mücadele kararı aldı" demişti.