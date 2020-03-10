Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu: Kalabalık saatlerde toplu ulaşıma binmeyin

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), yeni tip koronavirüsün yayılması bağlamında, alışveriş merkezleri ve sportif etkinlikler dahil halka açık yerlerin ziyaret edilmesinden ve kalabalık saatlerinde toplum ulaşım araçlarına binilmesinden kaçınılmasını tavsiye etti.

Rospotrebnadzor’dan yapılan açıklamada, “Halka açık yerleri: alışveriş merkezlerini, sportif ve eğlence etkinliklerini ziyaret etmekten ve kalabalık saatlerinde toplum ulaşım araçlarını kullanmaktan kaçının” dendi.

Ayrıca halka açık yerlerde tek kullanımlık ağız maskelerinin kullanılması, maskelerin de her 2-3 saatte değiştirilmesi ve açık bir şekilde grip belirtileri görülen kişilerden uzak durulması tavsiye edildi.

Ellerinin titizlikle yıkanılması, aygıtların sterilize edilmesi, sadece kişisel hijyen ürünlerinin kullanılması ve selamlaşma sırasında sarılma ve tokalaşmaların sınırlandırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, yeni tip koronavirüsün belirtilerinin yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı, bulantı, kusma ve ishal olduğu hatırlatıldı.