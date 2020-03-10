Şoygu ile Akar, İdlib’i görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, telefonda İdlib’i görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sergey Şoygu ve Hulusi Akar’ın telefonda Suriye’nin İdlib kentindeki durumu görüştükleri belirtildi.

Görüşme talebinin Türk tarafından geldiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin mutabakata ek protokolün uygulanması konusu ele alındı.”