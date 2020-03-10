Moskova’da koronavirüs nedeniyle kitlesel etkinlikler yasaklandı

Moskova Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Moskova şehrinde, 5 binden fazla kişinin katılımını öngören sportif, eğlence, toplumsal ve diğer kitlesel etkinliklerin 10 Nisan 2020 tarihine kadar yasaklanması kararı alındı” dendi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in yasağın uygulanmasını kişisel kontrol altına aldığı ifade edildi.