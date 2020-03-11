Rusya’dan Sudan Başbakanı’na suikast girişimine kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk’a yönelik suikast girişimini şiddetle kınadıklarını ve bunun, zor bir geçiş döneminden geçen ülkeye yönelik provokasyon olarak gördüklerini söyledi.

Zaharova, "Sudan’ın başkentinde meydana gelen, ülkedeki iç politik durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik terörist eylemi şiddetle kınıyoruz. Sudan’ın yaşadığı zor geçiş dönemi koşullarında işlenen bu suç eyleminin provokasyon olduğu ortada" açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada Rusya'nın, 'Sudan yönetiminin ulusal mutabakatı sağlama ve ülkenin karşı karşıya olduğu acil sosyoekonomik sorunları çözme çabalarına tam destek' verdiği teyit edildi.