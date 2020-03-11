Duma, Rusya Anayasası'nda değişiklik yapılmasını öngören tasarıyı onayladı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya Anayasası'nda değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısını üçüncü oturumda da kabul ederek onayladı.

Duma'da yapılan oylamada 383 vekil tasarıyı destekledi. Tasarıya 'hayır' oyu veren çıkmazken 43 vekil çekimser kaldı.

Tasarı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024 yılındaki seçimlerde devlet başkanlığına yeniden adaylığını koymasının önünü açan düzenlemeyi de içeriyor.

Duma'da onaylanan yasa tasarısı, bir sonraki aşamada parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin onayına sunulacak. Daha sonra bölgesel yasama meclislerinin üçte ikisinin olumlu oyunu alması gereken tasarı, son olarak imza için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulacak ve ardından 22 Nisan'da halk oylaması gerçekleştirilecek.

Putin, 19 Aralık'taki yıllık basın toplantısında anayasal düzenlemeler yapılmasını önermiş ve sonrasında yapılması planlanan değişiklikler için çalışmalara hızlı bir şekilde başlanmıştı.

Putin, düzenlemelerle ülkenin kalkınmasına ilişkin en önemli çözümlerin geliştirilmesinde sivil toplumun, siyasi partilerin ve bölgelerin oynadığı rolün artırılmasının hedeflendiğini kaydetmişti.