Rusya Federasyon Konseyi, anayasa değişikliğine ilişkin yasa tasarısını onayladı

170 sandalyeli Federasyon Konseyi'nde yapılan oylamada 160 senatör 'evet' oyu verirken, sadece 1 senatör 'hayır' verdi. Çekimserler de 3'te kaldı.

Tasarı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024 yılındaki seçimlerde devlet başkanlığına yeniden adaylığını koymasının önünü açan düzenlemeyi de içeriyor.

Bugün parlamentonun alt kanadı Duma'da onaylandıktan sonra Federasyon Konseyi'ne gelen tasarı, şimdi de bölgesel yasama meclislerinin onayına sunulacak. Tasarı, bölgesel yasama meclislerinin üçte ikisinin olumlu oyunu alması halinde imza için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e takdim edilecek ve ardından 22 Nisan'da halk oylaması gerçekleştirilecek.