‘Rusya ve Suudi Arabistan ‘aralarını bozma’ girişimlerine rağmen yatırım ortaklığını geliştirmeye devam edecek’

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya ve Suudi Arabistan’ın aralarındaki bazı anlaşmazlıklara ve ‘aralarını bozma’ girişimlerine rağmen yatırım ortaklığını geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Basın mensuplarınave Suudi Arabistan arasındaki yatırım ortaklığı konusunda değerlendirmelerde bulunan Dmitriyev, Moskova ve Riyad’ın aralarındaki bazı anlaşmazlıklara ve ‘aralarını bozma’ girişimlerine rağmen yatırım ortaklığını geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

‘Anlaşmazlıklara rağmen aktif bir şekilde çalışmamızı sürdürüyoruz’

“Şüphesiz, enerji ile ilgili bazı konularda aramızda olan bariz anlaşmazlıklara rağmen Suudi Arabistan’la aktif bir şekilde çalışmayı sürdürüyoruz. Onlarla birlikte çeşitli projelere yatırım yapıyoruz, diğer alanlarda işbirliğine devam ediyoruz” diyen Dmitriyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rusya ve Suudi Arabistan’ın arasını bozmaya çalışan birçok kişi var, ancak Rusya’nın, Suudi Arabistan’ın bu konuda yapısal bir tutum içinde olduklarını görüyoruz.”

‘Ortaklık ilişkilerinin devam edeceğini inanıyorum’

Dmitriyev, Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki ortaklık ilişkilerinin devam edeceğine inandığını ifade etti.

Geçen cuma toplanan OPEC+ toplantısında Suudi Arabistan daralan talepten etkilenmemek için petrol üretimini azaltma önerisinde bulunmuş, ancak Rusya bu öneriyi desteklememişti. Bunun üzerine Suudi yetkililer, petrol üretimini arttırma ve fiyatları düşürme kararı almıştı.

OPEC+ anlaşmasının bozulması, dünya petrol fiyatlarında çöküşe neden olmuştu.

Dmitriyev daha önce de Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’nun Suudi ortakları ile birlikte 30’dan fazla projeye 2.5 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını, buna ek olarak geleceğe dönük 10 milyar dolarlık ortak yatırımların tarafların arasında görüşüldüğünü açıklamıştı.