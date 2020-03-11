Rusya’dan ABD’ye ‘kimyasal silahtan vazgeç’ çağrısı

Lahey’de, OPCW İcra Konseyi’nin 93. oturumunda konuşan Şulgin, “OPCW’nin, beyan edilen tüm kimyasal silah stoklarının tamamen imha edilmesi olan en önemli görevinin sonuna yaklaşıyoruz. Bugün kimyasal silaha sahip tek bir OPCW üyesi ülke kalıyor, bu da ABD” ifadelerini kullandı.

Şulgin, “Amerikalı partnerlere, kimyasal cephaneliklerini hızla ortadan kaldırmayla ilgili yeteneklerini tartma ve bunu, tamamen OPCW hükümlerine uygun şekilde planlanandan önce yap çağrısında bulunmak isterdik” diye ekledi.

ABD, tüm kimyasal silah cephaneliğini 2007’ye kadar yok etmeyi taahhüt etmiş ama bu tarihi sürekli ertelemişti. Washington en son tüm kimyasal silahlarını 2023’e kadar imha etme sözünü vermişti.

Şulgin, “Bu görevi tamamlamanın tamamen mümkün olduğuna inanıyoruz, çünkü ABD bunun için gereken tüm finansal, maddi, insani ve teknolojik kaynaklara sahip” diye kaydetti.

Rusya, tüm kimyasal silahını 2017 Eylül ayına kadar imha etmişti.