Rusya’da 8 koronavirüs vakası daha tespit edildi

Tüm hastaların Rusya vatandaşı olduğu ifade edilirken 6’sının başkent Moskova, diğer ikisinin de Moskova Bölgesi’nde olduğu kaydedildi.

Moskova'daki vakalardan birinin bir çocuk olduğu aktarılırken bu çocuğun sadece taşıyıcı olduğu, hastalık belirtilerinin görülmediği kaydedildi.