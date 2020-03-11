Rusya, koronavirüs nedeniyle Avrupa ülkeleriyle uçak seferlerini sınırlandırıyor

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi, 13 Mart’tan itibaren Fransa, İspanya, Almanya ve İtalya ile uçak seferlerinin koronavirüs nedeniyle sınırlandırılacağını açıkladı.

Merkezin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “13 Mart 2020 saat 00:00’dan itibaren Rusya Federasyonu’ndan İtalya Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti, İspanya Krallığı ve Fransa Cumhuriyeti’ne ve tersi yöne olan yolcu uçağı seferleri geçici olarak sınırlandırılacaktır.”

Açıklamada, Moskova Şeremetovo Havaalanı F Terinali’nden Moskova-Roma, Moskova-Berlin, Moskova-Münih, Moskova- Frankfurt, Moskova-Madrid, Moskova-Barselona, Moskova-Paris ve tersi yöndeki tarifeli seferlerin uygulamanın dışında tutulacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, adı geçen ülkeler ve diğer ülke vatandaşlarını Rusya’dan taşıyan ve Rus vatandaşlarını bu ülkelerden Rusya’ya taşıyacak charter seferlerinin de uygulama dışında tutulacağı belirtildi.