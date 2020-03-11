Rusya Enerji Bakanı Novak: Suudi Arabistan’ın petrol üretimini arttırma planı, seçeneklerin en iyisi değil

Basın mensuplarına petrol pazarındaki son gelişmelerle ilgili bilgi aktaran Novak, Suudi Arabistan’ın duyurduğu petrol üretimini arttırma planlarının seçeneklerin en iyisi olmadığını ifade etti.

Üretimi kararlaştırılmış olan seviyede bırakmanın daha iyi olacağını söyleyen Novak, Rusya’nın bu konuda OPEC ve OPEC dışı ülkelerin bakanları ile temaslara devam ettiğini vurguladı.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşü yorumlayan Novak, “Başta pazar faktörü olmak üzere birçok faktör var. İhracatçı ülkelerin nasıl davranacağı önemli” ifadelerini kullandı.

‘Suudi Arabistan’ın kendi ürünlerinin fiyatlarını çok fazla düşürdüğüne tanık olduk’

“Suudi Arabistan’ın kendi ürünlerinin fiyatlarını çok fazla düşürdüğüne tanık olduk, yani aslında ürünlerinin promosyonu için inisiyatif alarak üretimi arttıracağını duyurdu” diyen Novak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu koşullarda bunun seçeneklerin en iyisi olduğunu düşünmüyoruz. Üretimin yılın ilk çeyreğinde ulaştığı seviyede tutulması doğru olurdu ve biz, genel anlaşmamız çerçevesinde böyle bir girişimde bulunduk. Ancak maalesef ortaklarımız önerimizi kabul etmedi.”

‘Çin’de talepte toparlanma başladı’

Rus bakan, Çin’de koronavirüs salgını nedeniyle düşen talepte şimdi toparlanma başladığına dikkat çekti:

“Bu bağlamda elbette virüsün yayılmasına bağlı ekonomik büyümedeki değişiklik ile ilgili duruma da birçok şey bağlı olacak. Çin’de sorunların üstesinden gelindiğini gördük ve şimdi orada bir toparlanma söz konusu. Şimdiye benzer olaylar Avrupa’da yaşanıyor, buna bağlı olarak ekonomik aktivitelerde düşüş oldu, talepte düşüş oldu. Eğer yeterince etkili ve hızlı tepki önlemleri alınır ve toparlanma da hızlı olursa, talepte de artış olacak ve dolayısıyla pazar da daha hızlı toparlanır.”