FSB’den yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan örgüt üyelerinin, 'sözde küresel hilafet yaratma ve laik toplum kurumlarını yok etme doktrinine dayanan ve mevcut yönetimi zor kullanarak devirmeyi amaçlayan anayasaya aykırı faaliyet yürüttüğü' ifade edildi.

Kırım’da Hizb-ut Tahrir üyesi 4 kişi gözaltına alındı https://t.co/wSTgm3jzFX pic.twitter.com/u3nuu152Db — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 12, 2020

Gözaltına alınan kişilerin, yerel Müslümanları için düzenledikleri toplantılarda ideolojilerinin propagandasını yaptığı ve örgüte yeni üyeler kazandırmak için ajitasyon yaptığı bildirildi. Arama çalışmaları sırasında tespit edilen yasak yayınlara el kondu.

Daha önce Bahçesaray şehrinde 5 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.