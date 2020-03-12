Peskov: Putin'in 2024'te yeniden aday olması birkaç faktöre bağlı

Vladimir Putin'in 2024 yılındaki seçimlerde devlet başkanlığına yeniden adaylığını koymasının önünü açan düzenlemenin Rusya parlamentosunun alt ve üst kanatlarında onaylanmasının ardından gazeteciler, Peskov'a Putin'in gelecek seçimlere katılıp katılmayacağını sordu.

'Koronavirüsle mücadelenin sonuçları önemli'

Peskov, Rus liderin adaylığının küresel ekonomideki durum, koronavirüsle mücadelenin ve bölgesel çatışmaların sonuçları gibi birkaç faktöre bağlı olduğunu ifade etti.

'Kısıtlamanın kaldırılması bir kereye mahsus'

Peskov, "Dünyadaki durumu gayet iyi biliyorsunuz. Son derece türbülanslı olduğunu söylemesek de, çok ama çok endişe verici. Bu tür zor yıllarda bazı ülkeler, mevcut devlet başkanlarına yollarına devam etme imkânı sunulması yönünde kararlar aldı. Bu zor yıllarda iktidarın istikrarı, iktidarın sağlam duruşu, iktidarın sürekliliği gibi hususlar çok büyük önem taşıyor" dedi.

Peskov, Rusya'nın çevresindeki durum nedeniyle Putin'in devlet başkanlığı hizmet dönemlerinin sayısıyla ilgili görüşünü değiştirip değiştirmediği sorusu üzerine olumlu yanıt vererek şunları söyledi: "Hizmet dönemlerinin sayısını kısıtlama normu ortadan kalkmıyor, mevcut devlet başkanı için bu kısıtlamanın kaldırılması bir kereye mahsus. Tüm dünyada durum, Putin'in ilk kez devlet başkanı olduğu döneme kıyasla daha istikrarsız bir hal aldı. Ancak Rus lider, 2024'teki seçimler için adaylığını henüz açıklamadı."

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, alt kanat Duma'dan geçen, Rusya Anayasası'nda değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısını dün onaylamıştı.

Bölgesel yasama meclislerinin onayına sunulan belge, meclislerin üçte ikisinin olumlu oyunu alması halinde imza için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e takdim edilecek ve ardından 22 Nisan'da halk oylaması gerçekleştirilecek.