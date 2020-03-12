Rusya: OPEC + anlaşmasından çıkmayı başlatan biz değildik

Mişustin, anlaşmadan çıkmayı Rusya’nın başlatmadığını belirtti.

Mişustin’e göre, aksine Moskova koronavirüsün yayılması nedeniyle durumu daha da zorlaştırmamak için anlaşmanın en az yılın ikinci yarısının sonuna kadar ya da bir yıl daha uzatılmasını teklif etti.

Mişustin, “Bizim tavrımız tamamen ölçülüp biçilmiş ve temelliydi, zira küresel ekonomideki yavaşlama ve uluslararası ticaretteki gerileme nedeniyle enerji talebi halihazırda düşmüştü” dedi.

Mişustin ayrıca düşük petrol fiyatları ve rublenin zayıflamasının Rusya ekonomisi için yalnızca risk değil, avantajlar da yarattığını ifade etti.

Mişustin, “Bu öncelikle de ithal ikamesi programlarıyla ilgili bir durum. Bu programlar sonuç verdi. Şimdi ise sanayi ve tarım alanında ithal ikamesini artırmak için yeni tedbirler alıyor, birincil olmayan yüksek teknolojili ürün ve mal ihracatı imkanlarını genişletiyoruz” dedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin toplantısında ek üretim kesintisi kararının çıkmaması, küresel piyasada arz fazlasında artış riski oluştururken, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde ham petrol talebini olumsuz etkiliyor. Her iki durum petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.