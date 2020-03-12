Rusya’da 15 dakikada sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildi: Prototipin hazır olmasına aylar var

Rus Biyotıp Birliği şirketinin Başkanı Andrey Tronin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kovid-19 virüsüne yönelik bir test geliştirdiklerini söyledi.

Tronin’e göre, geliştirilen yöntemle hastanın burun veya boğazından sıvı alınıyor. İzotermal polimeraz zincir reaksiyonu adı verilen prensiple çalışan cihaz, sıvıda virüsün bulunup bulunmadığına dair 15 dakikada sonuç verebiliyor.

Tronin, “Cihazın uygulanması için özel bir hazırlık gerekmiyor ve herhanbi biri üzerinde, herhangi bir yerde test edilebiliyor. Cihaz, milyonlarca insanın güvenle kullandığı glukometrelere benzetilebilir. Mukus zarından bir test çubuğu ile örnek alınıp çözeltiye koyuluyor, daha sonra bu çözelti, reaksiyon karışımı ile birleştiriliyor. Bu, bir eğitimi olmayan herhangi bir uzman tarafından yapılabilecek basit bir işlem” dedi.

‘Ekim-kasım ayına kadar prototip elde edilmesi planlanıyor’

Diğer yandan Biyotıp Birliği’nin bağlı olduğu HealthNet Altyapı Merkezi’nin Müdürü Mariya Galyamova ise, numune cihazın şu anda test aşamasında olduğunu, ekim-kasım itibarıyla bir prototipin elde edilip sunulmasının planlandığını ifade etti.