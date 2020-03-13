Peskov: Suudi Arabistan'la petrol fiyatı savaşı yaşanmıyor

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşü değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel eğilimin sadece fiyatların düşmesine yol açtığını, ortada bir savaş olmadığını vurguladı.

Basın mensuplarının petrol piyasasında Rusya'ya karşı bir savaş yürütülüp yürütülmediği sorusunu yanıtlayan Peskov, "Riyad'ın, özellikle Rusya'ya karşı fiyat savaşı yürütüldüğüne dair haberleri yalanladığını anımsatmak isterim. Tüm OPEC+ ülkeleri, mevcut duruma farklı şekilde hazırlansalar da şu anda aynı gemide bulunuyorlar. Petrol ve enerji ürünlerinin fiyatlarının belirgin şekilde düşmesine neden olan bir dizi faktör var" dedi.

Peskov, Putin ile Suudi Arabistan ve diğer petrol üreten ülkelerin liderleri arasında piyasalardaki duruma ilişkin telefon görüşmesi planlanmadığını, gerekli görülmesi halinde görüşmelerin kısa sürede ayarlanacağını ekledi.