Rusya'da son 24 saatte 6 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya Koronovirüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi, Son 24 saatte Moskova’da 4, Kaliningrad ve Krasnodar Bölgesi’nde 1’er almak üzere 6 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini açıkladı.

Rusya Koronovirüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi'nin açıklamasında, enfekte olanların hepsinin son iki hafta içinde koronavirüsün yaygın olduğu ülkeleri ziyaret ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, karantina altına alınan hastaların temas ettikleri kişilerin tespit edildiği ve gözetim altında tutuldukları belirtildi.

Böylece, Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı 34’e yükseldi. Hastaların 31’inin Rusya vatandaşı, ikisinin Çin ve birinin de İtalya vatandaşı olduğu ifade edildi.

Son verilere göre, 110’dan fazla ülkede toplam vaka sayısı 125 bini geçti. Şu ana kadar 4625 kişi hayatını kaybetti, 68 binden fazla hasta iyileşti.