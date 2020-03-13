Putin, kurmaylarıyla acil toplandı: Türkiye ile varılan İdlib anlaşmalarını ve koronavirüs salgınını konuştu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Güvenlik Konseyi ile yaptığı acil toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova ziyareti sırasında İdlib konusunda varılan anlaşmaları, koronavirüs salgınını ve piyasalardaki dalgalanmaları konuştuğunu söyledi.

Peskov’un açıklamasına göre, Putin, kurmaylarıyla İdlib’deki durumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve piyasalardaki oynaklığı konuştu.

Peskov, “Toplantının katılıcıları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa süre önceki ziyareti sırasında İdlib konusunda varılan anlaşmaların uygulanmasını konuştu. Toplantıda ayrıca ulsulararası piyasalardaki önemli dalgalanmalarla ilgili durumu ele aldı. Koronavirüs tehdiditle ilgili dünyadaki durum da konuşuldu” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin katıldı.