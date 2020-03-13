Peskov: Putin'in koronavirüsten korunması için gereken her şey yapılıyor

Kremlin'de koronavirüs nedeniyle tüm önleyici tedbirlerin alındığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hastalıktan korunması için gereken her şeyin yapıldığını ifade etti.

Bugünkü basın toplantısında Putin'e koronavirüs salgını nedeniyle Kremlin'in endişesinin artıp artmadığı soruldu.

"Elbette arttı. Gerekli tüm önleyici tedbirleri alma gerekliliği hissediyoruz. Ancak sert tedbirler söz konusu değil, en azından temel önlemleri ve kişisel hijyeni sağlıyoruz" yanıtını veren Peskov, grip belirtisi taşıyan gazetecileri Kremlin'deki faaliyetlere katılmama çağrısı yaptı.

Peskov, Vladimir Putin'in koronavirüs enfeksiyonunda korunması için gereken her şeyin yapıldığını ifade etti.

Liberal Demokrat Partili Sergey Katasonov'un Fransa'dan döndükten sonra Rus liderin de katıldığı Duma oturumunda hazır bulunması nedeniyle Putin için ek önlemler alınıp alınmayacağı sorusu üzerine Peskov, "Devlet Başkanı'nın bu vekille temasa geçmediğinden eminim. Her şeyi gördük. Putin tribündeydi ve konuşmasını tribünden yaptı. Katasonov'un Putin'in konuşmasından önce aynı yerde konuşma yaptığını zannetmiyorum" diye konuştu.

Peskov, Putin'e koronavirüs testi yapılıp yapılmayacağı sorusu karşısında da bu konuda bilgisi olmadığını ve Rus liderin sağlığıyla ilgili bilgilerin kamuoyuna açıklanacak bilgiler olmadığını belirtti.

Koronavirüsün Putin'in çalışma programını etkilemediğini de kaydeden Peskov, 22 Nisan'da yapılması planlanan anayasa değişikliği halk oylamasına yönelik hazırlıklarda salgının göz önünde bulundurulacağının altını çizdi.

Peskov, koronavirüsün ekonomideki olumsuz gidişatı tetiklediğini ve hızlandırdığını da kaydederek "Rusya, daha önce aldığı tedbirler sayesinde küresel konjonktürdeki olumsuz etkiyi azaltma imkanına sahip" diye ekledi.