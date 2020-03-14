Rusya’da 11 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi, son 24 saatte 11 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Yeni vakalardan 5'i Moskova ve 3’ü St. Petersburg’da ortaya çıkarken 1’er vaka da Moskova Bölgesi, Leningrad Bölgesi ve Penza Bölgesi’nde tespit edildi.

Enfekte olan hastaların son iki hafta içinde İtalya, Fransa ve Avusturya gibi koronavirüs enfeksiyonun yaygın olduğu ülkeleri ziyaret ettikleri, birinin de daha önce enfekte olmuş bir hastayla temas eden vaka olduğu belirtildi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu topraklarında temas ettikleri kişiler belirlendi. Bu kişilerin tıbbi gözetim altına alınma çalışmaları ve labaratuvar incelemeleri sürüyor” ifadelerine yer verildi.

Böylece, Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı 45’e yükseldi. Hastaların 42’sinin Rusya, ikisinin Çin ve birinin İtalya vatandaşı olduğu kaydedildi.

İyileşen 2 Çin ve 1 Rus vatandaşının yanı sıra, Japonya’daki Diamond Princess cruise gemisinden tahliye edilen Rus vatandaşları taburcu edildi.