Kremlin, anayasa değişikliğiyle ilgili sahte bilgilerle mücadele edilmesini istedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Federasyonu Anayasası’nda yapılacak değişikliklerle ilgili dolaşıma sokulan sahte haberlere karşı mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Federasyonu Anayasası’nda yapılacak değişikliklerle ilgili dolaşıma sokulan sahte haberleri bilgi sabotajı olarak nitelendirerek, buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Kremlin’in, anayasa değişikliğinin Rusya kaynaklarından elde edilen gelirlerin yeniden dağıtılmasını öngördüğü konusundaki sahte bilgilerle mücadele edilmesi gerektiğini düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruyu Peskov, şu şekilde yanıtladı:

"Elbette bu bir tehdittir. Bu bilgi sabotajıdır ve ilgili makamlarımızın buna dikkat etmesini bekliyoruz. Tabii ki buna karşı mücade etmek gerekiyor."