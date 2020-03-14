Rusya ile Türkiye, İdlib'de ortak devriye konusunda anlaştı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sonuçları, Rus ve Türk liderler arasında 5 Mart’ta Moskova’da varılan İdlib gerginliği azaltma bölgesine ilişkin tüm anlaşmaların uygulanmasını mümkün kılacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, M-4 karayolunda ilk ortak Rus-Türk devriyesinin 15 Mart’ta yapılmasının planlandığı belirtildi.