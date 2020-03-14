Putin anayasa değişiklik yasasını imzaladı

Devlet başkanı, hükümet üyeleri ve farklı düzeylerdeki devlet memurlarına yönelik yeni taleplerin dikkate alındığı Anayasadaki değişiklikler, devletin vatandaşlara karşı sosyal güvencelerini garanti altına alma, parlamentonun yetki alanını düzenleme, federal bölgelerin ayrılmasını yasaklama ve Rus dilinin statüsünü belirleme gibi bir dizi değişikliği içeriyor. Değişiklikler ayrıca, mevcut devlet başkanının 2024 yılında yapılacak seçimlere katılmasının önünü açıyor.

Anayasa değişikli yasası bu hafta içinde Devlet Duması ve Federasyon Konseyi’nin yanı sıra, Rusya’nın 85 bölgesinin parlamentoları tarafından onaylandı.

Bundan sonra, devlet başkanının değişiklik yasasını Anayasa Mahkemesi’ne göndermesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi 7 gün içinde değişiklik yasasının Anayasa’ya uygun olup olmadığına karar verecek. Anayasaya uygun olmadığına kanaat getirirse süreç durdurulacak, uygun olduğuna dair karar verirse devlet başkanı değişiklikler metni uyarınca halk oylamasının tarihini belirleyecek.

Halk oylamasının yapılmasının planlandığı 22 Nisan günü resmi tatil olacak. Oylamadan sonra Merkez Seçim Komitesi, 5 gün içinde sayım işlemlerini tamamladıktan sonraki 3 günlük süre içinde sonuçları açıklayacak. Oylamaya katılanların yarısından fazlasının yasa tasarısını desteklemeleri durumunda yeni anayasa, oylama sonuçlarının açıklandığı gün yürürlüğe girecek.