Rusya’ya ait iki Tu-142 uçağı Pasifik Okyanusu ve Arktik Okyanusu üzerinde uçtu

Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Filosu’na ait iki Tu-142 deniz keşif uçağının Pasifik Okyanusu ve Arktik Okyanusu’nun tarafsız sularının üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pasifik Filosu’na ait iki Tu-142 deniz keşif uçağının Pasifik Okyanusu ve Arktik Okyanusu’nun tarafsız sularının üzerinde yaptıkları uçuşta pilotların özelliksiz zemin üzerinde uçuş alışkanlıklarını pekiştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bugün Pasifik Filosu’na ait iki Tu-142 deniz keşif uçağının Pasifik Okyanusu ve Arktik Okyanusu’nun tarafsız sularının üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi. Pilotlar özelliksiz zemin üzerinde uçuş ve kara tabanlı hava navigasyon araçlarının yokluğunda yapılan uçuşta uyumlu eylemler alışkanlıklarını pekiştirdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca yakın bölgede Tu-142 uçaklarına Pasifik Filosu'na ait MiG-31BM avcı uçaklarının eşlik ettiği kaydedildi.

Bakanlık, uçuşun uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyularak ve Tu-142 mürettebatlarının kış eğitim programı kapsamında gerçekleştirildiğini vurguladı.