Rusya: Suriye’de Türkiye ile müşterek koordinasyon merkezi faaliyete geçti

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, ateşkesin devam ettirilmesi ve Türkiye ile ortak devriyelerin yapılması amacıyla kurulan müşterek koordinasyon merkezinin faaliyete geçtiği duyuruldu.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, bugünkü basın açıklamasında ateşkesin devam ettirilmesi ve Türkiye ile yarın başlayacak olan ortak devriyelerin yapılması amacıyla kurulan müşterek koordinasyon merkezinin faaliyete geçtiğini belirtti.

Juravlyov, "Ateşkesin devam ettirilmesi ve ortak devriyelerin yapılması amacıyla Türk tarafı ile müşterek koordinasyon merkezi faaliyete geçti" diye konuştu.

M4 karayolunda yapılacak Rus-Türk ortak devriyesine hazırlıklar çerçevesinde Serakib-Neyrab-Msibin-Neyrab- Serakip devriye güzergahında istihkam keşif çalışmasının gerçekleştirildiği kaydedildi.

"Son 24 saatte, Türkiye kontrolündeki yasadışı silahlı oluşumlar tarafından saldırı kaydedilmedi" diyen Juravlyov, merkez yetkililerinin yasadışı oluşumların komutanlarını silahlı provokasyonlardan vazgeçerek kontrollerindeki bölgelerde barışçıl çözüme yönelik adımlar atmaya çağırdığını vurguladı.