Rusya Savunma Bakanlığı: İdlib'deki ortak devriye güzergahı provokasyonlar nedeniyle kısaltıldı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib'de bugün gerçekleşmesi gereken ilk Rus-Türk ortak devriye güzergahının, sivil halkı 'canlı kalkan' olarak kullanan radikal çetelerin provokasyonları nedeniyle kısaltıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ortak devriye güzergahının mesafesi, Türkiye’nin kontrolünde olmayan radikal çete oluşumlarının planladığı provokasyonlar nedeniyle kısaltıldı. Provokasyonları uygulamak için teröristler, kadınlar ve çocuklar dahil sivil halkı ‘canlı kalkan’ olarak kullanma girişiminde bulundu” denildi.

Bakanlık, "Sivil vatandaşların zarar görebileceği olayların önüne geçilmesi amacıyla Rus-Türk müşterek koordinasyon merkezi tarafından ilk ortak devriye güzergahının mesafesini kısaltma kararı alındı” ifadelerini kullandı.