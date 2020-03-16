Rusya Anayasa Mahkemesi’nden değişikliklere onay

Karar metninde,Anayasa Mahkemesi’nin anayasa değişiklik yasasının Rusya Anayasası’na uygun olduğu sonucuna vardığı ifade edildi.

Daha önce Putin, Cumartesi günü imzaladığı anayasa değişikliği yasasının Rusya Anayasası’na uygun olup olmadığının kontrol edilmesi için yasayı Anayasa Mahkemesi’ne göndermişti. Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in özellikle mevcut devlet başkanının yeni seçimlere katılmasını öngören değişikliğin Anayasa’ya uygun olup olmadı konusunda Mahkeme’den yorum yapmasını talep etmişti. Putin ayrıca değişikliklerin yürürlüğe girmesi için ek koşulların olup olmadığını sorgulamıştı.

Anayasa değişiklik yasası için 22 Nisan’da halk oylaması gerçekleştirilecek. Halkın yarısından fazlasının onay vermesi durumunda değişiklikler yürürlüğe girecek.