Rusya: Türkiye ilk kez Rus silahları ithalatçıları arasında ilk 5'e girdi

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, geçtiğimiz yılın sonuçlarına göre Türkiye’nin ilk kez en çok Rus silahları ithal eden ilk 5 ülke arasında yer bulduğunu belirtti.

Şugayev, geçtiğimiz yıldan elde edilen sonuçların Türkiye’nin ilk kez en çok Rus silahları ithal eden ilk 5 ülke arasında yer bulduğunu gösterdiğini ifade etti:

“Geçen yıl Türkiye ilk kez en büyük silah ithalatçılarının arasında ilk 5’e girdi. 2019 yılında toplamda 17 milyar dolarlık kontratlar imzalandı” diye konuştu.

Türkiye’nin dışında şu anda en fazla Rus silahlarını satın alan ülkeler Hindistan, Çin ve Mısır. Beşinci ülkenin adı ise resmen duyurulmuyor.