Rusya, 18 Mart ile 1 Mayıs tarihleri arasında sınırlarını yabancı ülke vatandaşlarına kapatıyor

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dünyaya yayılmayı sürdürürken Rusya, yeni önlemler almayı sürdürüyor.
Rusya hükümetinin resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamada, salgın nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının Rusya'ya girişinin yasaklandığı belirtildi.
Yasağın 18 Mart-1 Mayıs arasında uygulanacağı vurgulanan açıklamada, "Rusya'ya girişte getirilen kısıtlamalar, kalıcı oturum sahiplerini, diplomatik görevlileri, uçak ve gemi mürettebatını ve Rus havalimanlarından transit geçişleri kapsamıyor" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada yasağın, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri doğrultusunda koyulduğu belirtildi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, geçen saatlerde ülkedeki Covid-19 vakalarının sayısının 24 saatte 30 kişi daha artarak 93'e çıktığını açıklamıştı.
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