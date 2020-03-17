Rusya'dan ABD'ye 'İran' çağrısı: Hesaplaşmanın zamanı değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, "Covid-19 virüsünün neden olduğu pandeminin kapsamını genişlettiği yönünde gelen haberler bağlamında, iyi komşumuz ve partnerimiz İran’ın bulunduğu haksız, eşitsiz duruma dikkat etmemek mümkün değil" denildi.

İran'da yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerin, sadece hastalıkta değil, ABD’nin kasıtlı olarak İran’ın bu salgına karşı mücadele etmesine engel olmasından kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, "ABD’nin insanlık dışı politikası derin üzüntü, endişe ve ciddi kaygılar yaratıyor. Tüm kararlılıkla ABD idaresini, gerçeklerle yüzleşmeye ve İran’da temel insan haklarını vuran yaptırımları derhal kaldırma kararı almaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Küresel pandemi, hesapların görülmesi zamanı değildir. Üstelik bu hesaplar asılsız ve kendi hırslarını tatmin etmek için Washington tarafından uydurulmuştur" diye kaydedildi.