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14:27 17 Mart 2020
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    Koronavirüs - Moskova - Rusya

    Rusya'da Kovid-19: Son 24 saatte ne oldu?

    © Sputnik / Maxim Blinov
    Rusya
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (836)
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    Koronavirüs vaka sayısının en son 93 olarak açıklandığı Rusya'da, tedbirler alınmaya devam ediyor. Rusya hükümeti, virüsün yayılmasını önlemek adına yeni tedbirler aldı.

    Rusya’da virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere yenileri eklendi. Ülkede son 24 saatte virüsle ilgili gerçekleşenler şöyle:

    • Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Belarus’la sınırların kapatıldığını duyurdu.
    • Vaka sayısı 24 saatte 30 kişi daha artarak 93’e çıktı. Başkent Moskova’daki vaka sayısı 53.
    • Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, açık havada düzenlenen kamuya açık etkinlikleri ve kapalı alanlarda 50 kişiden fazla kişinin katıldığı toplantıları yasakladı.

    Sinema salonlarına 50'den fazla seyirci alınmayacak

    • Moskova’daki ünlü Bolşoy Tiyatrosu ve diğer tiyatrolar bugünden itibaren gösterilerin ertelenmesi kararını aldı.
    • Sinema salonlarına 50'den fazla seyirci alınmayacak.
    • CSKA ve Lokomotiv futbol külüpleri Rusya Şampiyonası kapsamında bu hafta oynanması planlanan maçları iptal etti. Daha sonra Kıtasal Hokey Ligi de bir haftalığına maçlara ara verildiğini duyurdu.
    • Sobyanin'in talimatıyla Avrupa (İngiltere dahil), ABD, Ukrayna, Belarus’tan Moskova’ya dönen vatandaşlar ve onlarla birlikte yaşayan kişiler için 14 günlük evde kalma tedbiri zorunlu hale geldi.

    Okullarda zorunlu karantina uygulaması

    • Moskova’daki tüm okullarda 21 Mart’tan 12 Nisan'a kadar zorunlu karantina uygulanacak. Yekaterinburg'daki okullarla ilgili de karantina kararı bulunuyor, ancak yetkililer dün St. Petersburg’da okullara gidilebileceğini duyurdu (Şimdi Moskova'da bu karar uygulanıyor). Moskova bölgesindeki okullar ise 23 Mart itibarıyla 3 gün süreyle tatil ilan edildi.
    • Sobyanin, Moskova’daki yaşlılara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısında bulundu.
    • İktidardaki Birleşik Rusya Partisi, uzaktan çalışacaklarını duyurdu.
    • Rusya Kültür Bakanlığı, yabancıların kültürel mekanları ziyaret etmesini geçici olarak yasakladı.

    Lavrov'un konuşması iptal edildi

    • Parlamentonun alt kanadı Duma’da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın planlanan konuşması iptal edildi.
    • Hükümet Rusya topraklarına Belarus vatandaşları da dahil olmak üzere yabancıların girmesini yasakladı. Karar 18 Mart’tan 1 Mayıs’a kadar yürürlükte kalacak.
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (836)

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    Etiketler:
    Karantina, St. Petersburg, Yekaterinburg, Sergey Lavrov, Duma, Avrupa, Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova, Mihail Mişustin, Bolşoy Tiyatrosu, Sinema, tedbir, Koronavirüs, Kovid-19, Rusya
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    James Bond serisi filmlerinden 2008 yapımı 'Quantum of Solace'ta ajan rolünü canlandıran Ukraynalı oyuncu Olga Kurylenko (40), koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 haftadır hasta olduğunu söyleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın.
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