Rusya'da Kovid-19: Son 24 saatte ne oldu?

Rusya’da virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere yenileri eklendi. Ülkede son 24 saatte virüsle ilgili gerçekleşenler şöyle:
- Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Belarus’la sınırların kapatıldığını duyurdu.
- Vaka sayısı 24 saatte 30 kişi daha artarak 93’e çıktı. Başkent Moskova’daki vaka sayısı 53.
- Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, açık havada düzenlenen kamuya açık etkinlikleri ve kapalı alanlarda 50 kişiden fazla kişinin katıldığı toplantıları yasakladı.
Sinema salonlarına 50'den fazla seyirci alınmayacak
- Moskova’daki ünlü Bolşoy Tiyatrosu ve diğer tiyatrolar bugünden itibaren gösterilerin ertelenmesi kararını aldı.
- Sinema salonlarına 50'den fazla seyirci alınmayacak.
- CSKA ve Lokomotiv futbol külüpleri Rusya Şampiyonası kapsamında bu hafta oynanması planlanan maçları iptal etti. Daha sonra Kıtasal Hokey Ligi de bir haftalığına maçlara ara verildiğini duyurdu.
- Sobyanin'in talimatıyla Avrupa (İngiltere dahil), ABD, Ukrayna, Belarus’tan Moskova’ya dönen vatandaşlar ve onlarla birlikte yaşayan kişiler için 14 günlük evde kalma tedbiri zorunlu hale geldi.
Okullarda zorunlu karantina uygulaması
- Moskova’daki tüm okullarda 21 Mart’tan 12 Nisan'a kadar zorunlu karantina uygulanacak. Yekaterinburg'daki okullarla ilgili de karantina kararı bulunuyor, ancak yetkililer dün St. Petersburg’da okullara gidilebileceğini duyurdu (Şimdi Moskova'da bu karar uygulanıyor). Moskova bölgesindeki okullar ise 23 Mart itibarıyla 3 gün süreyle tatil ilan edildi.
- Sobyanin, Moskova’daki yaşlılara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısında bulundu.
- İktidardaki Birleşik Rusya Partisi, uzaktan çalışacaklarını duyurdu.
- Rusya Kültür Bakanlığı, yabancıların kültürel mekanları ziyaret etmesini geçici olarak yasakladı.
Lavrov'un konuşması iptal edildi
- Parlamentonun alt kanadı Duma’da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın planlanan konuşması iptal edildi.
- Hükümet Rusya topraklarına Belarus vatandaşları da dahil olmak üzere yabancıların girmesini yasakladı. Karar 18 Mart’tan 1 Mayıs’a kadar yürürlükte kalacak.
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