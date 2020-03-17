Rusya'nın tüm diplomatik temsilcilikleri, koronavirüs nedeniyle yabancılara vize vermeyi durduruyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yabancıların ülkeye girişinin sınırlandırılması kararıyla ilintili olarak, ülkenin diplomatik temsilcilikleri ile konsolosluklarının yabancılara vize verme işlemlerini, elektronik vizeler de dahil, geçici olarak durdurma kararı aldıklarını belirtti.

Rusya Dışişleri'nin resmi sitesinden yazılı olarak yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 hastalığına neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınmış olan bu karar, şu kişilere uygulanmayacak: Yabancı ülkelerin Rusya'da görevlendirilmiş diplomatik temsilcileri; uluslararası kuruluşlar ile yabancı devletlerin Rusya’daki resmi temsilciliklerinin çalışanları; bu kişilerin aile üyeleri; resmi heyetlerin üyeleri; diplomatik ve hizmet pasaportu sahibi olan kişiler; daimi oturum yeri Rusya Federasyonu olan bireyler; transit yolcular.