Rus kozmonot Yuriy Gagarin’in eşi Valentina hayatını kaybetti

Yuriy Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi’nden bir yetkilinin Sputnik’e yaptığı açıklamada, Gagarin’in dul eşi Valentina Gagarina’nın bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkili, cenazenin nerede ve ne zaman yapılacağını, henüz netleşmediği için bildirmedi.

Valentina Gagarina 15 Aralık 1935’te Rusya’nın Orenburg kentinde doğdu. Orenburg Tıp Yüksek Okulu’ndaki eğitimini tamamlayan Gagarina, Uçuş Kontrol Merkezi’nin laboratuvarında çalıştı.

27 Ekim 1957’de Orenburg’da Yuriy Gagarin ile dünya evine girdi. Eşinin ölümünden sonra hiçbir röportaja katılmadı, fakat Yuriy Gagarin anısına yapılan etkinliklere katıldı. Son zamanlarda Moskova bölgesindeki Zvezdnıy Gorodok’ta (Yıldız Şehir) yaşıyordu.