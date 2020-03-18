Rusya'da 22 Nisan'da halk oylaması yapılacak

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Putin, kararnamenin belirlenen tarihle sınırlı olmadığını, halk oylamasının gerektiğinde ertelenebileceğini kaydetti.

Putin ayrıca, tarihi olmayan bir halk oylaması kararnamesini imzalamanın anlamsız olacağını da sözlerine ekledi.

Daha önce, Rusya Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı anayasa değişikliği yasasının Rusya Anayasası’na uygun olduğu kararını vermişti. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bu karar temyiz edilemez.